Президент РФ Владимир Путин получает всю информацию от военных в режиме онлайн, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
В среду, 15 февраля, пресс-секретарь президента встретился с журналистами и заявил, что президент получает все сведения от военных в режиме онлайн. Это касается и недавней ситуации под Угледаром.
«Верховный главнокомандующий получает всю информацию постоянно, регулярно и в режиме онлайн», — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля также отметил, что российские дипломаты постоянно обращают внимание международной общественности на многочисленные преступления украинской армии.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что солдаты ВСУ обстреляли группу медиков, которые направлялись в Угледар для эвакуации раненых.