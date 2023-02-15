В Сухом Логе тренер по дзюдо вел занятия пьяным и избивал мальчика

Несколько родителей обвинили в жестокости тренера школы по дзюдо в Сухом Логе. Они направили жалобу в правоохранительные органы, сообщило издание Е1.ru.
По словам взрослых, спортсмен позволял себе не только приходить на тренировку пьяным, но и бить детей скакалкой. Одного из воспитанников тренер схватил за горло и высказал угрозы.
Директор учреждения считает, что наставника могли оговорить. Тренер якобы поплатился, потому что отказался брать на соревнования одного из юных спортсменом. Руководитель добавил, что проблему урегулировали мирным способом.