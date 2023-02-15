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В Сухом Логе тренер по дзюдо вел занятия пьяным и избивал мальчика

Происшествия
В Сухом Логе тренер по дзюдо вел занятия пьяным и избивал мальчика

Несколько родителей обвинили в жестокости тренера школы по дзюдо в Сухом Логе. Они направили жалобу в правоохранительные органы, сообщило издание Е1.ru.

По словам взрослых, спортсмен позволял себе не только приходить на тренировку пьяным, но и бить детей скакалкой. Одного из воспитанников тренер схватил за горло и высказал угрозы.

Директор учреждения считает, что наставника могли оговорить. Тренер якобы поплатился, потому что отказался брать на соревнования одного из юных спортсменом. Руководитель добавил, что проблему урегулировали мирным способом.
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