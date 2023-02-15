Двум молодым жителям Ямала грозит колония за избиение мужчины после конфликта

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли нападение на жителя Ямала. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Двум задержанным грозит до 12 лет заключения, сообщило ИА «Север Пресс».
Ранее к стражам порядка обратился 36-летний житель Пуровского района. Он рассказал, что к нему в квартиру проникли двое граждан и нанесли ему телесные повреждения.
Полицейские выяснили, что нападение совершили двое пьяных мужчин 1999 и 2001 года рождения. Мотивом преступления стал ранее произошедший конфликт.