ЮАР и Алжир активировали контакты на фоне желания последнего вступить в БРИКС

Так считает, в частности, депутат парламента АНДР Шериф бен Хаму. По его словам, даже одного голоса ЮАР достаточно для присоединения его страны к международному блоку, так как Россия и Китай уже открыто выразили свое согласие. Политик отметил также, что помимо вопроса о членстве в БРИКС, Алжир стремится к укреплению сотрудничества на уровне безопасности и экономики. Особенно это касается сферы энергетики.