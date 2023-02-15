ЮАР и Алжир активировали контакты на фоне желания последнего вступить в БРИКС

Алжир, 15 февраля. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в ближайшее время прибудет в столицу Алжира с официальным визитом. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел североафриканского государства.
Вместе с тем, глава МИД АНДР Рамтан Ламамра посетил недавно Преторию по приглашению своей коллеги из ЮАР Наледи Пандор, говорится в том же заявлении. По мнению экспертов, одним из главных вопросов, приведших к активизации контактов между двумя странами, стало намерение Алжира вступить в группу БРИКС, членом которого является Южноафриканская Республика.
Так считает, в частности, депутат парламента АНДР Шериф бен Хаму. По его словам, даже одного голоса ЮАР достаточно для присоединения его страны к международному блоку, так как Россия и Китай уже открыто выразили свое согласие. Политик отметил также, что помимо вопроса о членстве в БРИКС, Алжир стремится к укреплению сотрудничества на уровне безопасности и экономики. Особенно это касается сферы энергетики.
«Южноафриканская Республика представляет собой важный рынок для алжирского экспорта. АНДР стремится к дальнейшему укреплению отношений с ЮАР, подобно тому, как Ливия, Тунис и Марокко ориентируются на другие государства континента», — добавил Бен Хаму.
Ранее стало известно, что четыре из пяти стран — членов БРИКС уже выразили согласие на вступление Алжира в организацию. Об этом сообщил президент североафриканской республики Абдельмаджид Теббун.