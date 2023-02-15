Лавров поделился деталями новой концепции внешней политики России

В новой концепции внешней политики России будет говориться о необходимости свести на нет монополию коллективного Запада. На это обратил внимание глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, западные лидеры намерены ввести собственный диктат касательно мировых дел. Для этой цели они прибегают к «угрозам, шантажу и прямому воровству», добавил дипломат.
«Рамки должны впредь определяться не в его (Запада. — Прим. ред.) эгоистических интересах, а на справедливо универсальной основе баланса интересов, как того требует устав ООН...» — объяснил Лавров во время выступления в Госдуме.
Ранее российский министр иностранных дел уличил Запад в нежелании дать официальным Москве и Берлину сблизиться в своем взаимодействии. По словам Лаврова, союз России и Германии представляется довольно влиятельным.