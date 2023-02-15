«Готовьте декларацию»: депутат Наумов дал совет шикующим чиновникам

Государственным служащим, которые демонстрируют любовь к роскоши, лучше сразу подготовить декларацию о доходах. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Станислав Наумов.
Высказанная предпринимателем Евгением Пригожиным инициатива запретить чиновникам выезжать за границу на отдых в период СВО получила широкую поддержку в Сети. По мнению бизнесмена, демонстрация госслужащими любви к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.
«Это предмет не запретов, а стандартов саморегулирования. Этического кодекса. Если управленец ему не соответствует, лучше уйти из публичной сферы куда угодно», — прокомментировал депутат Госдумы.
Станислав Наумов также подчеркнул, что государственные служащие должны следить за своим моральным обликом.
«Нет никаких причин публиковать на своих страницах в соцсетях картинки из частной жизни, если это не способствует популяризации здорового образа жизни или чего-то работающего на благо всего общества. Если роскошь, это хорошая книга или хороший концерт, то пусть такие фотографии будут. По поводу всех остальных предметов быта лучше сразу прикладывать декларацию о доходах», — пояснил собеседник ФАН.
Он также добавил, что не считает необходимым на законодательном уровне вводить ограничения для чиновников.
«Ограничения по выезду за рубеж обычно связаны с отношениями с гостайной. Теперь еще и с персональными санкциями против сотен и уже тысяч российских управленцев. Конечно, лучше находясь в той или иной стране пользоваться защитой со стороны консульства и посольства. Любому гражданину, а не только чиновнику. Но я против запрета. Если моя жена и дети заходят поехать вместе со мной в Китай, Индию, Бразилию, я обязательно отпрошусь», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Евгений Марков поддержал инициативу Евгения Пригожина. Собеседник также призвал не устраивать среди чиновников охоту на ведьм.