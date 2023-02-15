«Готовьте декларацию»: депутат Наумов дал совет шикующим чиновникам

Высказанная предпринимателем Евгением Пригожиным инициатива запретить чиновникам выезжать за границу на отдых в период СВО получила широкую поддержку в Сети. По мнению бизнесмена, демонстрация госслужащими любви к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.