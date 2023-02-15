Сейсмологи зафиксировали третье за день землетрясение магнитудой 4,7 на Камчатке

Третье за день землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали вблизи восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.
Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 202 километров от Усть-Камчатска. Численность его населения составляет более 3,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 30,3 километров. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее на территории полуострова произошли землетрясения магнитудой 4,8 и 5,2. Последнее ощутили жители нижних этажей зданий.