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Сейсмологи зафиксировали третье за день землетрясение магнитудой 4,7 на Камчатке

Происшествия
Сейсмологи зафиксировали третье за день землетрясение магнитудой 4,7 на Камчатке

Третье за день землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали вблизи восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 202 километров от Усть-Камчатска. Численность его населения составляет более 3,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 30,3 километров. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее на территории полуострова произошли землетрясения магнитудой 4,8 и 5,2. Последнее ощутили жители нижних этажей зданий.
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