Сейсмологи зафиксировали третье за день землетрясение магнитудой 4,7 на Камчатке

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 202 километров от Усть-Камчатска. Численность его населения составляет более 3,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 30,3 километров. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.