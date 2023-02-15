Полунин рассказал, что в Японии отменили спектакль «Распутин» из-за «Путина» в названии

Артист балета назвал эту ситуацию удивительной. Полунин рассказал, как в разговоре с женой, фигуристкой Еленой Ильиных, вспомнил о композиторе, с которым они дружили. Они работали с этим композитором, он любил их и поздравлял, но после начала спецоперации прекратил общение, подытожил танцовщик.