Полунин рассказал, что в Японии отменили спектакль «Распутин» из-за «Путина» в названии

Артист балета Сергей Полунин объяснил, почему не состоялись его гастроли в Японии. По словам танцовщика, за границей не понравилось название спектакля «Распутин».
Полунин отметил, что ситуация с постановкой до сих пор находится в подвешенном состоянии. В Японии не хотят видеть спектакль «Распутин» под таким названием.
«Сейчас мне сказали, что там есть слово «Путин», и это слишком резонирует с сегодняшней повесткой, поэтому попросили что-то поменять», — рассказал артист балета на YouTube-канале Tatarka FM.
Полунин напомнил, что год назад самым продаваемым в Японии был постер с президентом России Владимиром Путиным. Времена меняются, поэтому придет другой период и совсем другая повестка, уверен танцовщик.
Артист балета назвал эту ситуацию удивительной. Полунин рассказал, как в разговоре с женой, фигуристкой Еленой Ильиных, вспомнил о композиторе, с которым они дружили. Они работали с этим композитором, он любил их и поздравлял, но после начала спецоперации прекратил общение, подытожил танцовщик.