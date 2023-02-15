Медведев поднял на смех Борреля за призыв искать танки для ВСУ на европейских складах

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывает европейские страны искать на своих складах танки для ВСУ, что вызывает только иронию и печаль о судьбе Украины. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Он сравнил Борреля с человеком, «измученным нарзаном», и подчеркнул, что еврокомиссар занимается разжиганием украинского кризиса вместо его урегулирования. Такие действия европейских чиновников только преумножают страдания населения Украины, подчеркнул Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.