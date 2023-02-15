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Медведев заявил о глупости и некомпетентности главы ЕК после анонса новых санкций

Экономика
Медведев заявил о глупости и некомпетентности главы ЕК после анонса новых санкций

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил в своем Telegram-канале глупость и некомпетентность европейского руководства.

По его словам, плохо, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершенно не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. Так он объяснил, почему «самый высокопоставленный еэсовский гинеколог» калькулирует с большой радостью убытки Москвы от новых санкционных мер, но не считает потери своих же предприятий.

Глава ЕК ранее сообщила, что новый пакет рестрикций против России подразумевает торговые ограничения объемом 11 млрд евро.
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