Медведев заявил о глупости и некомпетентности главы ЕК после анонса новых санкций

По его словам, плохо, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершенно не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. Так он объяснил, почему «самый высокопоставленный еэсовский гинеколог» калькулирует с большой радостью убытки Москвы от новых санкционных мер, но не считает потери своих же предприятий.