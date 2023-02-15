VIII Всероссийская неделя охраны труда будет проходить с 26 по 29 сентября

Заместителем Председателя Правительства Татьяной Голиковой утверждены даты проведения ВНОТ в 2023 году.
VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) будет проходить с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Протокол оргкомитета по подготовке VIII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) с решением о датах проведения мероприятия утвердила председатель оргкомитета, Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова.
«Всероссийская неделя охраны труда – самое масштабное отраслевое событие в сфере охраны труда. Традиционно программой ВНОТ предусматривается более 100 мероприятий. В 2023 году это мероприятие особенно важно для регулирования социально-трудовых отношений. 1 марта исполнится год с момента вступления в силу нового, Х раздела Трудового кодекса, регулирующего нормы и подходы в сфере охраны труда. Необходимо подвести промежуточные итоги, обсудить практику правоприменения. Особое внимание мы уделяем экспозиции ВНОТ: наша задача в условиях импортозамещения – помочь организациям найти поставщиков качественных отечественных средств и решений для обеспечения индивидуальной защиты работника», – подчеркнула Татьяна Голикова.
На отраслевой выставке в рамках ВНОТ будут представлены следующие направления: охрана труда и производственная безопасность, средства индивидуальной и коллективной защиты, управление кадрами, медицина, гигиена труда, реабилитация сотрудников, страховые продукты для корпоративного сектора, IT-решения для бизнеса и многое другое.
Российские эксперты, представители бизнеса и власти за 4 дня обсудят широкий круг вопросов разных аспектов трудовых отношений.
Традиционно в рамках ВНОТ состоится специальный проект «Молодёжный день».
Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – фонд «Росконгресс».
Всероссийская неделя охраны труда проводится ежегодно с 2015 года во исполнение постановления Правительства России от 11 декабря 2015 года №1346 «О Всероссийской неделе охраны труда».