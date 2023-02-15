VIII Всероссийская неделя охраны труда будет проходить с 26 по 29 сентября

«Всероссийская неделя охраны труда – самое масштабное отраслевое событие в сфере охраны труда. Традиционно программой ВНОТ предусматривается более 100 мероприятий. В 2023 году это мероприятие особенно важно для регулирования социально-трудовых отношений. 1 марта исполнится год с момента вступления в силу нового, Х раздела Трудового кодекса, регулирующего нормы и подходы в сфере охраны труда. Необходимо подвести промежуточные итоги, обсудить практику правоприменения. Особое внимание мы уделяем экспозиции ВНОТ: наша задача в условиях импортозамещения – помочь организациям найти поставщиков качественных отечественных средств и решений для обеспечения индивидуальной защиты работника», – подчеркнула Татьяна Голикова.