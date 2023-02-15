Премьер Японии Кисида объявил о представлении Китаю из-за ситуации с аэростатами

Японская сторона сделала властям КНР представление из-за появления китайских аэростатов в воздушном пространстве страны. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
МИД КНР до этого прокомментировал реакцию США на случайное появление летательного аппарата в американском воздушном пространстве. По словам дипломатов, инцидент с аэростатом нанес ущерб отношениям Пекина и Вашингтона, передает Радио Sputnik.
Фумио Кисида во время выступления в парламенте отметил, что Токио с высокой долей вероятности допускает причастность Китая к запуску беспилотных аэростатов, которые попали в воздушное пространство Японии.
«По дипломатическим каналам китайском правительству было сделано представление, в котором мы потребовали воздержаться от повторения подобных ситуаций, подчеркнув их совершенную неприемлемость», — сказал премьер.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против китайских компаний из-за аэростатов. Власти КНР пообещали принять контрмеры из-за введенных Вашингтоном ограничений.