Эксперт Арефьев назвал лучшую тактику общения с телефонными мошенниками

Некоторые предпочитают другой вариант, делая вид, что поверили обманщикам, а на самом деле сами начиная говорить им все, что угодно, но только не то, о чем их спрашивают. Под конец такого разговора разочарованный аферист понимает, что сам оказался в дураках.