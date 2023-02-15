Эксперт Арефьев назвал лучшую тактику общения с телефонными мошенниками

Российский специалист в области технологий Александр Арефьев предостерег граждан от доверия к аферистам.
По словам Арефьева, любой телефонный звонок можно и нужно оценить с точки зрения его цели. Если у вас начинают выведывать конфиденциальные данные, лучше всего сразу прекратить разговор. Тогда мошенники гарантированно останутся «с носом», сообщают «Нескучные технологии».
Некоторые предпочитают другой вариант, делая вид, что поверили обманщикам, а на самом деле сами начиная говорить им все, что угодно, но только не то, о чем их спрашивают. Под конец такого разговора разочарованный аферист понимает, что сам оказался в дураках.