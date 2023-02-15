Великобритания отдаст Украине истребители после окончания конфликта

Министр Бен Уоллес заявил, что правительство Британии сомневается насчет того, стоит ли отдавать Украине свои истребители. В первую очередь эти сомнения вызваны тем, что на обучение людей управлять такой техникой требуется много месяцев, которых у Украины сейчас нет; также Уоллес считает, что сейчас Украине нужнее помощь на земле, а не в воздухе.