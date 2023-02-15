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Великобритания отдаст Украине истребители после окончания конфликта

Политика
Великобритания отдаст Украине истребители после окончания конфликта

Министерство обороны Великобритании не согласно дать Украине истребители. Эта страна стала еще одной из тех, кто сомневается в необходимости оказывать помощь Киеву.

Министр Бен Уоллес заявил, что правительство Британии сомневается насчет того, стоит ли отдавать Украине свои истребители. В первую очередь эти сомнения вызваны тем, что на обучение людей управлять такой техникой требуется много месяцев, которых у Украины сейчас нет; также Уоллес считает, что сейчас Украине нужнее помощь на земле, а не в воздухе.

Министр отметил, что Украина может получить истребители после окончания военных действий, а также обучение экипажей для управления. Однако это должно произойти не раньше, чем завершится конфликт.

Ранее в правительстве Словакии заявили, что на данный момент вопрос о передаче Украине советских истребителей не решен. В частности, это было вызвано расколом парламента, где оппозиционеры выступили против такого жеста.
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