Великобритания отдаст Украине истребители после окончания конфликта

Министерство обороны Великобритании не согласно дать Украине истребители. Эта страна стала еще одной из тех, кто сомневается в необходимости оказывать помощь Киеву.
Министр Бен Уоллес заявил, что правительство Британии сомневается насчет того, стоит ли отдавать Украине свои истребители. В первую очередь эти сомнения вызваны тем, что на обучение людей управлять такой техникой требуется много месяцев, которых у Украины сейчас нет; также Уоллес считает, что сейчас Украине нужнее помощь на земле, а не в воздухе.
Министр отметил, что Украина может получить истребители после окончания военных действий, а также обучение экипажей для управления. Однако это должно произойти не раньше, чем завершится конфликт.
Ранее в правительстве Словакии заявили, что на данный момент вопрос о передаче Украине советских истребителей не решен. В частности, это было вызвано расколом парламента, где оппозиционеры выступили против такого жеста.