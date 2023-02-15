Памфилова рассказала, кто станет членом избиркома в новых регионах России

Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК) предложила назначить восемь кандидатов на должность членов избирательной комиссии новых регионов России
В ходе заседания Избирательной Комиссии, председатель Элла Памфилова отметила, что ЦИК России предложил ввести восемь кандидатов на должность членов избиркомов новых регионов после проведенных народных референдумов. Четверо из кандидатов, которые ранее были главами избиркомов субъектов во время организации и проведения референдумов, получили значительную поддержку Центризбиркома.
По данным РИА Новости, Памфилова подчеркнула, что назначенные кандидаты помогут адаптироваться к действующим избирательным стандартам РФ за короткие сроки, а также органично влиться в избирательную систему государства.
ЦИК предложила временному главе ДНР назначить на должность члена избиркома ДНР Владимира Высоцкого, Народному Совету ДНР назначить Анну Найденко, временному исполняющему обязанности главы ЛНР — Елену Кравченко, Народному Совету ЛНР — Марианну Скорнякову.
Временному губернатору Запорожской области ЦИК предложил назначить Елену Сивенкову и Галину Катющенко, временно исполняющему обязанности губернатора Херсонской области — Марину Захарову и Сергея Высотина.