Памфилова рассказала, кто станет членом избиркома в новых регионах России

В ходе заседания Избирательной Комиссии, председатель Элла Памфилова отметила, что ЦИК России предложил ввести восемь кандидатов на должность членов избиркомов новых регионов после проведенных народных референдумов. Четверо из кандидатов, которые ранее были главами избиркомов субъектов во время организации и проведения референдумов, получили значительную поддержку Центризбиркома.