Литовкин назвал некорректным заявление Пентагона о «перехвате» самолетов ВКС РФ у Аляски

Заявление американского военного командования якобы о «перехвате» четырех российских самолетов вблизи Аляски некорректно, считает военный обозреватель Виктор Литовкин.
Накануне командование Аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что военные перехватили четыре российских самолета, распознанных как ракетоносцы Ту-95 и истребители Су-30. В беседе с телеканалом «360» полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин отметил, что называть произошедшее перехватом некорректно.
«Речь идет о том, что они просто обнаружили четыре самолета, которые летают вблизи Аляски», — подчеркнул Литовкин.
Обозреватель подчеркнул, что похожие плановые полеты проводятся в соответствии с международным правом. Российская авиация реализует право на воздушное патрулирование, не нарушая границ других стран.