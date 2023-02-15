Литовкин назвал некорректным заявление Пентагона о «перехвате» самолетов ВКС РФ у Аляски

Накануне командование Аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что военные перехватили четыре российских самолета, распознанных как ракетоносцы Ту-95 и истребители Су-30. В беседе с телеканалом «360» полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин отметил, что называть произошедшее перехватом некорректно.