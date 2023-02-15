ТюмГУ развивает партнерские отношения с Белоруссией

Кроме того, белорусский политик передал для библиотеки ТюмГУ стихотворные сборники, а также сборник «Победители» тюменских и белорусских авторов. Эту книгу издали в Тюмени и Минске к 70-летию Победы советского народа над немецким фашизмом. В 2014 году на заседании Общественной палаты РФ Владимир Шугля вручил ее лично Президенту России Владимиру Путину.