Глава МИД России Лавров констатировал провал попыток по изоляции страны

Попытки подвергнуть Россию изоляции потерпели провал. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе «Правительственного часа» в Госдуме он подчеркнул, что этот факт должны признать «недруги» официальной Москвы. Помимо этого, министр иностранных дел отметил эффективность внешнеполитического курса российского президента Владимира Путина.
«Попытки изолировать Россию провалились...» — констатировал Лавров.
Ранее глава МИД РФ заметил, что планы коллективного Запада сформировать вокруг российского государства санитарный кордон тоже завершились фиаско. Об этом Лавров проинформировал на собрании по случаю Дня дипломатического работника.