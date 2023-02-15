Freedom Holding получил одобрение ЦБ на продажу российских активов менеджменту

Банк России одобрил сделку по продаже российских дочерних структур Freedom Holding Corp. местному менеджменту, следует из обнародованной холдингом отчетности.
Компания 10 февраля 2023 года получила разрешение реализовать 100% уставного капитала организаций, входящих в российский сегмент, одному из основателей Freedom Finance Максиму Повалишину. Сделка должна завершиться до конца февраля текущего года, уточняется в публикации.
Freedom Holding Corp. объявила о планах прекратить брокерскую и банковскую деятельность на российском рынке в 2022 году. В этой связи местные компании Freedom Holding провели ребрендинг, после которого инвестиционная компания «Фридом Финанс» стала именоваться «Цифрой брокер», а банк «Фридом Финанс» — «Цифрой банк».
Соглашение о продаже активов Максиму Повалишину холдинг заключил в октябре 2022 года. Топ-менеджер выкупит российский бизнес за 140 млн долларов.