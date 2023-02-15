Freedom Holding получил одобрение ЦБ на продажу российских активов менеджменту

Freedom Holding Corp. объявила о планах прекратить брокерскую и банковскую деятельность на российском рынке в 2022 году. В этой связи местные компании Freedom Holding провели ребрендинг, после которого инвестиционная компания «Фридом Финанс» стала именоваться «Цифрой брокер», а банк «Фридом Финанс» — «Цифрой банк».