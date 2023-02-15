Сотни пистолетов изъяли за год у посетителей судов Владимирской области

У посетителей судов было изъято более 700 единиц оружия. В том числе 239 газовых и травматических пистолетов, 236 боевых огнестрельных стволов, 233 ножа и заточки, а также 46 электрошокеров, сообщает сетевое издание «АиФ Владимир». По сравнению с предыдущим 2021 годом количество попыток пронести запрещенные предметы увеличилось в два раза.