Сотни пистолетов изъяли за год у посетителей судов Владимирской области

За 2022 год в суды Владимирской области пытались пронести свыше 4,7 тысячи разнообразных опасных предметов, в том числе оружие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
У посетителей судов было изъято более 700 единиц оружия. В том числе 239 газовых и травматических пистолетов, 236 боевых огнестрельных стволов, 233 ножа и заточки, а также 46 электрошокеров, сообщает сетевое издание «АиФ Владимир». По сравнению с предыдущим 2021 годом количество попыток пронести запрещенные предметы увеличилось в два раза.
Также судебными приставами был задержан гражданин, пытавшийся пронести в зал заседаний наркотики. Его передали полицейским. УФССП напоминает, что за умышленный обман и сокрытие запрещенных в суде предметов нарушителям грозит штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.