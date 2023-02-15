Илон Маск заявил о развитии новых источников энергии к 2053 году

Руководитель Tesla Илон Маск высказал свою версию сценария, по которому будет развиваться использование возобновляемых источников энергии.
На Всемирном правительственном саммите Маск выступил с речью о том, как и когда людям ждать использования возобновляемых источников энергии. По его словам, уже сейчас процесс замещения топлива на энергию солнца и ветра идет достаточно активно. Однако, в текущих условиях, видимых результатов не стоит ждать раньше, чем через 30-40 лет.
На данный момент его компания работает над производством и распространением электромобилей. Чтобы все население планеты пересело на них, потребуется не меньше 20 лет и это в самом оптимистичном варианте.
Всемирный правительственный саммит проводится ежегодно в Дубае (ОАЭ) с целью обсуждения развития мира в направлении современных и экологически безопасных технологий. Основным аспектом саммита считается объединение стран для общего вектора развития и обмена знаниями.