Илон Маск заявил о развитии новых источников энергии к 2053 году

На Всемирном правительственном саммите Маск выступил с речью о том, как и когда людям ждать использования возобновляемых источников энергии. По его словам, уже сейчас процесс замещения топлива на энергию солнца и ветра идет достаточно активно. Однако, в текущих условиях, видимых результатов не стоит ждать раньше, чем через 30-40 лет.