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Лавров назвал главную цель гибридной войны Запада против России

Армия
Лавров назвал главную цель гибридной войны Запада против России

Коллективный Запад развязал настоящую гибридную войну против России, в первую очередь преследуя цель полной изоляции нашей страны и превращение РФ в государство-изгоя. Об этом предупредил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что США и другие западные страны используют украинских националистов и радикалов в качестве антироссийского тарана, при этом также отмечаются попытки разрушить экономику РФ и возвести «санитарный кордон» вокруг России. Сергей Лавров сообщил об этом в ходе своего выступления в Государственной думе.
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