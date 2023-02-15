Лавров назвал главную цель гибридной войны Запада против России

Он отметил, что США и другие западные страны используют украинских националистов и радикалов в качестве антироссийского тарана, при этом также отмечаются попытки разрушить экономику РФ и возвести «санитарный кордон» вокруг России. Сергей Лавров сообщил об этом в ходе своего выступления в Государственной думе.