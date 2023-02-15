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День влюбленных в России вызвал рост спроса на микрокредиты

Общество
День влюбленных в России вызвал рост спроса на микрокредиты

В России зафиксировали рост микрозаймов в преддверии праздника.

На кануне Дня святого Валентина количество запросов в сети Интернет по теме микрозаймов вырос почти на 70%. Примерно на такой же процент возрос средний чек покупок в глобальной сети, а количество транзакций на 3%. «Газета.Ru» приводит мнение, что рост популярности микрокредитов связан с желанием людей порадовать своих близких в праздник.

Самой популярной категорией среди покупок стали ювелирные изделия – рост покупок составил 62%. Далее по популярности идут электроника и праздничные сувениры. Среди денежных операций, связанных с различными локациями, увеличилось количество броней гостиниц и отелей, а также абонементов в салоны красоты и SPA.
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