День влюбленных в России вызвал рост спроса на микрокредиты

В России зафиксировали рост микрозаймов в преддверии праздника.
На кануне Дня святого Валентина количество запросов в сети Интернет по теме микрозаймов вырос почти на 70%. Примерно на такой же процент возрос средний чек покупок в глобальной сети, а количество транзакций на 3%. «Газета.Ru» приводит мнение, что рост популярности микрокредитов связан с желанием людей порадовать своих близких в праздник.
Самой популярной категорией среди покупок стали ювелирные изделия – рост покупок составил 62%. Далее по популярности идут электроника и праздничные сувениры. Среди денежных операций, связанных с различными локациями, увеличилось количество броней гостиниц и отелей, а также абонементов в салоны красоты и SPA.