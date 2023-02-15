День влюбленных в России вызвал рост спроса на микрокредиты

На кануне Дня святого Валентина количество запросов в сети Интернет по теме микрозаймов вырос почти на 70%. Примерно на такой же процент возрос средний чек покупок в глобальной сети, а количество транзакций на 3%. «Газета.Ru» приводит мнение, что рост популярности микрокредитов связан с желанием людей порадовать своих близких в праздник.