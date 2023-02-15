Артист балета Сергей Полунин заявил, что Запад вредит сам себе отменой русской культуры

Полунин отметил, что у любых театров Европы классическая русская база. В США продается 70% билетов на балет Петра Чайковского «Щелкунчик», обратил внимание артист. Поскольку за границей все построено на русской культуре, теперь там все спрашивают друг друга, что делать, заявил танцовщик.