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Артист балета Сергей Полунин заявил, что Запад вредит сам себе отменой русской культуры

Общество
Артист балета Сергей Полунин заявил, что Запад вредит сам себе отменой русской культуры

Артист балета Сергей Полунин высказался об отмене русской культуры за рубежом. По мнению танцовщика, подобными действиями Запад вредит сам себе.

Полунин отметил, что у любых театров Европы классическая русская база. В США продается 70% билетов на балет Петра Чайковского «Щелкунчик», обратил внимание артист. Поскольку за границей все построено на русской культуре, теперь там все спрашивают друг друга, что делать, заявил танцовщик.

«Это смешно и грустно, но зритель — он любит классику, поэтому они вредят сами себе», — подчеркнул Полунин на YouTube-канале Tatarka FM.

Артист балета добавил, что его отмена русской культуры на Западе не расстраивает. Если есть какие-то ограничения — это отлично, поскольку дает концентрацию внутри России, убежден Полунин.
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