Молдавские сотрудники силовых ведомств отказываются служить Санду

По данным прессы после скандальных заявлений президента республики Майи Санду число заявлений на увольнение выросло в 5 раз.
Раньше стандартное число рапортов на уход со службы колебалось в районе 50 в неделю, теперь же таковых было подано свыше 250. Отмечается, что силовики напуганы милитаризацией Молдавии и агрессивной риторикой правительства.
Ранее Майя Санду сделала целый ряд скандальных заявлений, после чего на нее обрушилась критика со всех сторон. Сперва она обвинила Россию, Сербию и Черногорию в планах организовать переворот в государстве. Затем она назвала крупнейшую левую оппозиционную партию «Шор» агентами Кремля и призвала парламент расширить полномочия правоохранительных органов и спецслужб для борьбы с оппозицией. Оппозиция в свою очередь назвала Санду узурпатором и провокатором и анонсировала начало массовых протестов в ближайшее время.