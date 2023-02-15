Молдавские сотрудники силовых ведомств отказываются служить Санду

Ранее Майя Санду сделала целый ряд скандальных заявлений, после чего на нее обрушилась критика со всех сторон. Сперва она обвинила Россию, Сербию и Черногорию в планах организовать переворот в государстве. Затем она назвала крупнейшую левую оппозиционную партию «Шор» агентами Кремля и призвала парламент расширить полномочия правоохранительных органов и спецслужб для борьбы с оппозицией. Оппозиция в свою очередь назвала Санду узурпатором и провокатором и анонсировала начало массовых протестов в ближайшее время.