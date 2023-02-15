СКР приступит к расследованию обстрела медиков в районе Угледара со стороны ВСУ

Правоохранители в скором времени начнут расследование по факту обстрела группы медицинских работников в районе Угледара со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в СУ СК России.
По информации ведомства, подразделения ВСУ атаковали специалистов в момент, когда те направлялись за пострадавшими. При этом врачи имели опознавательные признаки медслужбы, однако военных это не остановило.
Стражам порядка уже удалось установить круг лиц, причастных к преступлению. Выясняются детали и обстоятельства случившегося.