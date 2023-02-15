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«Просто великолепен»: Илон Маск опубликовал фото нового гендиректора Twitter

Общество
«Просто великолепен»: Илон Маск опубликовал фото нового гендиректора Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск представил нового гендиректора компании Twitter. Миллиардер даже опубликовал снимки из офиса.

Выбор предпринимателя шокировал пользователей Сети, ведь гендиректором корпорации оказалась собака по кличке Флоки в очках, свитере и маленьком галстуке. Маск рассказал, что этот вариант «намного лучше, чем тот другой парень».

«Новый генеральный директор Twitter просто великолепен», — подчеркнул Маск в соцсетях.
«Просто великолепен»: Илон Маск опубликовал фото нового гендиректора Twitter

Миллиардер также высоко оценили «навыки» нового сотрудника. По словам Маска, он отлично разбирается в цифрах.
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