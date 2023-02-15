Алина Загитова дебютировала в качестве певицы в дуэте с Zivert

Певица и фигуристка появились перед публикой в ярко-красных нарядах. Артистка спела первый куплет и припев, а затем передала эстафету Загитовой, попросив у зрителей максимальной поддержки для дебютантки. После выступления олимпийская чемпионка поблагодарила каждого зрителя, пришедшего на шоу.