Алина Загитова дебютировала в качестве певицы в дуэте с Zivert

Фигуристка Алина Загитова выступила на сцене в дуэте с певицей Zivert. Олимпийская чемпионка дебютировала в качестве исполнительницы.
Спортсменка и артистка вышли на сцену в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое прошло в Москве 14 февраля. Они исполнили песню Credo из репертуара Zivert.
Певица и фигуристка появились перед публикой в ярко-красных нарядах. Артистка спела первый куплет и припев, а затем передала эстафету Загитовой, попросив у зрителей максимальной поддержки для дебютантки. После выступления олимпийская чемпионка поблагодарила каждого зрителя, пришедшего на шоу.
«Вы такие прекрасные, замечательные, так нас поддерживали!» — поделилась эмоциями спортсменка.
Многие пользователи Сети похвалили музыкальный дебют фигуристки. Другим показалось, что Zivert пела вживую, а Загитова — под фонограмму.