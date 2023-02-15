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Алина Загитова дебютировала в качестве певицы в дуэте с Zivert

Спорт
Алина Загитова дебютировала в качестве певицы в дуэте с Zivert

Фигуристка Алина Загитова выступила на сцене в дуэте с певицей Zivert. Олимпийская чемпионка дебютировала в качестве исполнительницы.

Спортсменка и артистка вышли на сцену в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое прошло в Москве 14 февраля. Они исполнили песню Credo из репертуара Zivert.

Певица и фигуристка появились перед публикой в ярко-красных нарядах. Артистка спела первый куплет и припев, а затем передала эстафету Загитовой, попросив у зрителей максимальной поддержки для дебютантки. После выступления олимпийская чемпионка поблагодарила каждого зрителя, пришедшего на шоу.

«Вы такие прекрасные, замечательные, так нас поддерживали!» — поделилась эмоциями спортсменка.

Многие пользователи Сети похвалили музыкальный дебют фигуристки. Другим показалось, что Zivert пела вживую, а Загитова — под фонограмму.
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