Лавров обвинил Запад во лжи об инициаторах взрывов на «СП»

Западные политики лгут по вопросу о диверсиях на «Северных потоках». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Руководитель ведомства уличил Запад во лжи об инициаторах взрывов на «Северных потоках». По его словам, сейчас повторяется ситуация как с Минскими соглашениями.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что на газопроводах было установлено восемь зарядов взрывчатого вещества. По его словам, сработали только шесть. Дело в том, что бомбы были под водой долгое время, поэтому некоторые не взорвались.