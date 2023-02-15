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Астраханец набросился с ножом на прохожую и полицейских

Общество
Астраханец набросился с ножом на прохожую и полицейских

Сотрудники отдела астраханского управления уголовного розыска УМВД России задержали агрессивного местного жителя.

Сначала 22-летний житель Астрахани ударил ножом в живот совершенно незнакомую 38-летнюю прохожую на улице. С места преступления он скрылся. Всего через пару дней полиция выяснила его личность и местоположение. На задержание подозреваемого отправились начальник и старший оперуполномоченный отдела полиции, сообщает Астрахань.Ру.

Открыв дверь квартиры и увидев полицейских, хулиган набросился на них с ножом, нанеся несколько порезов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Скоро насильник предстанет перед судом.
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