Астраханец набросился с ножом на прохожую и полицейских

Сначала 22-летний житель Астрахани ударил ножом в живот совершенно незнакомую 38-летнюю прохожую на улице. С места преступления он скрылся. Всего через пару дней полиция выяснила его личность и местоположение. На задержание подозреваемого отправились начальник и старший оперуполномоченный отдела полиции, сообщает Астрахань.Ру.