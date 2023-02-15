Хоть такси нанимай: инвалид из Петербурга рассказал о своих проблемах из-за транспортной реформы

Петербуржец добавил, что поликлиника, куда он приписан, расположена по адресу ул. Камышовая, 50. В соседнем здании находится детская поликлиника, к которой также относятся адреса из жилого массива, ограниченного проспектами Оптиков, Шуваловским и Богатырским. Сейчас из-за строительства развязки приходится делать крюк, а прямой транспорт туда или оттуда до дома не ходит. Причем снег в районе местами не убирали всю зиму: например, на отрезке Шуваловского проспекта от Оптиков до Богатырского, напомнил горожанин. И как туда пройти, когда отсутствуют мениски или имеются грыжи позвоночника, а тем более, если ты молодая мама и толкаешь коляску с ребенком — большой вопрос.