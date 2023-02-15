Хоть такси нанимай: инвалид из Петербурга рассказал о своих проблемах из-за транспортной реформы

Транспортная реформа, завершившаяся в Санкт-Петербурге еще 15 июля 2022 года, до сих пор вызывает множество нареканий у горожан. Длинный перечень маршрутов общественного транспорта упразднили, целый ряд других изменили схему движения, что привело к увеличению пути пассажиров до станций метрополитена. Оплату в транспорте перевели на безналичные рельсы, что приводит к невозможности уехать, если забыл проездные документы: ведь приобрести их можно лишь в специальных пунктах или кассах метро. Но главное, чем недовольны пользователи городского пассажирского транспорта — отмена маршруток.
На остановках в ожидании транспорта собираются буквально толпы людей, которые вынуждены штурмовать автобусы, трамваи и троллейбусы. Такие физические упражнения не самым лучшим способом сказываются на трудовом рвении петербуржцев. Маршрутки же «порциями» увозили пассажиров, не давая скапливаться большим массам народа. Кроме того, они обслуживали наиболее востребованные направления и чаще всего направлялись прямо к станциям метрополитена, не объезжая подолгу улицы квартал за кварталом. И еще эти микроавтобусы брали на себя те маршруты, куда не заходили транспортные средства городских парков.
Удар транспортной реформы в Петербурге приняли на себя буквально все, кто вынужден перемещаться на общественном транспорте. Но в первую очередь пострадали наиболее уязвимые категории населения: инвалиды, пенсионеры и молодые мамы с детьми. Их мобильные возможности не позволяют ни биться за вход в транспорт с сотнями других желающих (особенно при обременении инвалидной или детской коляской), ни добираться в место назначения пешком (особенно по дивным, плохо убранным ото льда и снега петербургским улицам). А ведь проезд, например, в поликлинику или отделение пенсионного фонда нередко состоит из множества остановок.
Так, в беседе с корреспондентом ФАН житель Приморского района Северной столицы, инвалид III группы Алексей Д. пожаловался на свою ситуацию. Из-за профессионального заболевания ходит он плохо, до поликлиники немногим больше километра, но по прямой теперь ни пройти ни проехать.
«Я инвалид III группы по профзаболеванию опорно-двигательной системы. В нашем районе (перекресток Богатырского, Шуваловского проспектов и Камышовой улицы. — Прим. ФАН) сейчас ведутся работы по строительству дорог и развязок. Дело, конечно, хорошее, но было приостановлено движение государственного транспорта до поликлиники, а маршрутки вообще отменили. С такими болячками, как у нас, инвалидов, самим не дойти, а туда транспорт не ходит. Приходится либо идти пешком, а это очень проблематично в моем положении, либо заказывать какое-то такси», — пожаловался он.
Петербуржец добавил, что поликлиника, куда он приписан, расположена по адресу ул. Камышовая, 50. В соседнем здании находится детская поликлиника, к которой также относятся адреса из жилого массива, ограниченного проспектами Оптиков, Шуваловским и Богатырским. Сейчас из-за строительства развязки приходится делать крюк, а прямой транспорт туда или оттуда до дома не ходит. Причем снег в районе местами не убирали всю зиму: например, на отрезке Шуваловского проспекта от Оптиков до Богатырского, напомнил горожанин. И как туда пройти, когда отсутствуют мениски или имеются грыжи позвоночника, а тем более, если ты молодая мама и толкаешь коляску с ребенком — большой вопрос.
«Поэтому было бы хорошо, если бы были приняты какие-то меры. Большое спасибо», — завершил свой рассказ обращением к чиновникам Смольного под управлением губернатора Александра Беглова петербуржец Алексей.
Ранее ФАН рассказывал о том, с какими проблемами сталкиваются жители Приморского района из-за того, что городские коммунальные службы не чистят от снега большие участки дорог.