Крымский депутат Константинов рассказал о выделении земельных участков для участников СВО

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов дал эксклюзивное интервью «Парламентской газете». В ходе беседы политик рассказал о резонансных законопроектах и поддержке участников спецоперации.
Журналисты попросили депутата прокомментировать принятый недавно закон, согласно которому власти Крыма начнут выдавать участникам СВО земельные участки. По словам собеседника агентства, данная возможность будет предоставлена тысячам людей.
Как пояснил Константинов, учетом граждан занимаются органы местного самоуправления. При этом получатель может подать документы лично, либо назначить доверенное лицо.
«Заявителям надо обращаться в администрацию по месту прописки на 24 февраля 2022 года», — пояснил парламентарий
Он добавил, что участки формируются сразу в нескольких районах области — Ленинском, Раздольненском, Черноморском и Сакском. За «нарезку» и создание инфраструктуры отвечают местные министерство строительства, а также министерство имущественных и земельных отношений.
Собеседник агентства подчеркнул, что власти Крыма первыми среди российских регионов предложили такой вид поддержки участников спецоперации. В настоящее время разработкой аналогичного законопроекта занимается федеральное правительство, сообщил Константинов.
«Земли в России много, и, на мой взгляд, этот ресурс обязательно нужно использовать для помощи ребятам, сражающимся сегодня на фронтах спецоперации», — сказал депутат.
Также он сообщил о других мерах поддержки, включая материальную и юридическую. Региональные власти снабжают бойцов продуктами и оборудованием, необходимым для ведения боевых действий.
Помощь получают семьи погибших в ходе украинского конфликта — местное правительство еженедельно проводит слушания и помогает с оформлением заявок на получение выплат в связи с потерей кормильца. По словам Константинова, крымское отделение партии «Единая Россия» взяло родственников умерших военнослужащих под свою опеку.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте «Парламентской газеты».