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Психолог Дас принес извинения после нападения на участницу лекции в Великом Новгороде

Происшествия
Психолог Дас принес извинения после нападения на участницу лекции в Великом Новгороде

Психолог Сатья Дас попросил прощения у жительницы Великого Новгорода, которую он ударил сумкой по голове во время лекции.

«Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас», — написал Дас на своей странице в социальной сети.

По его словам, участница семинара на протяжении двух часов пыталась сорвать мероприятие. В результате коуч ударил слушательницу ее же сумкой. Он объяснил свое поведение усталостью и напряжением, отметив, что эти факторы не оправдывают его.
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