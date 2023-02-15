Психолог Дас принес извинения после нападения на участницу лекции в Великом Новгороде

Психолог Сатья Дас попросил прощения у жительницы Великого Новгорода, которую он ударил сумкой по голове во время лекции.
«Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас», — написал Дас на своей странице в социальной сети.
По его словам, участница семинара на протяжении двух часов пыталась сорвать мероприятие. В результате коуч ударил слушательницу ее же сумкой. Он объяснил свое поведение усталостью и напряжением, отметив, что эти факторы не оправдывают его.