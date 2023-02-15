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В «Балтийском доме» прокомментировали отмену постановки с вернувшимся в РФ Серебряковым

Общество
В «Балтийском доме» прокомментировали отмену постановки с вернувшимся в РФ Серебряковым

Представители театра-фестиваля «Балтийский дом» объяснили отмену спектакля с участием Алексея Серебрякова.

Постановка «Эйнштейн и Маргарита» по пьесе Александра Гельмана «Альмар» с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт была отменена по техническим причинам. Об этом журналистам «Невских новостей» сообщили в пресс-службе театра «Балтийский дом».

«Отмена по техническим причинам. 15 февраля спектакль тоже отменен. 14 февраля информация была размещена на сайте заблаговременно. О переносе нам ничего неизвестно», — отметили в театре.

Серебряков и его родственники вернулись в Россию из Канады во второй половине 2022 года. Актер ранее ни раз выступал с критикой властей РФ. При этом в Торонто у Серебрякова остался загородный дом.
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