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Песков исключил присутствие журналистов из недружественных стран на послании Путина

Политика
Песков исключил присутствие журналистов из недружественных стран на послании Путина

Кремль не станет приглашать журналистов из недружественных стран на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, администрация российского лидера готова выдать аккредитацию только тем СМИ, которые представляют дружественные государства.

«Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что послание президента Федеральному собранию может включать в себя вопросы проведения спецоперации на Украине.
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