«Не нужно объявлять охоту на ведьм»: депутат Марков о запрете на выезд чиновникам за границу

Инициатива предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезд за границу на отдых в период СВО получила широкую поддержку в Сети. Как отметил бизнесмен, демонстрация парламентариями любви к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.