«Не нужно объявлять охоту на ведьм»: депутат Марков о запрете на выезд чиновникам за границу

Государственных служащих не следует поголовно считать плохими людьми и вешать на них ярлыки. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился депутат Госдумы, член комитета по экологии и охране окружающей среды Евгений Марков.
Инициатива предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезд за границу на отдых в период СВО получила широкую поддержку в Сети. Как отметил бизнесмен, демонстрация парламентариями любви к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.
«Скромными нужно постараться быть всегда, не только в период проведения спецоперации», — прокомментировал депутат Госдумы.
Евгений Марков также призвал не считать всех государственных служащих недостойными занимать их должности.
«Не нужно объявлять охоту на ведьм. У нас огромная армия чиновников. Не нужно считать, что каждый чиновник — плохой человек. У нас колоссальная армия чиновников, это такие же обычные люди, которые выполняют работу так же, как и люди на производстве. Вешать ярлыки, что все чиновники плохие нехорошо. Нужно искать какой-то разумный баланс», — пояснил собеседник ФАН.
Он добавил, что в настоящее время чиновникам следует прилагать еще больше усилий, чем прежде.
«Подтверждаю, помогать участникам СВО сегодня целевой приоритет. Нельзя забывать и о других категориях граждан. Нужно системно заниматься всеми задачами. Нельзя бросить все и заниматься только вопросами СВО. У нас куча других задач. Нужно системно смотреть на все», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева высказалась об инициативе Евгения Пригожина. По ее мнению, депутаты, которые дорожат своей репутацией, следят за своим моральным обликом.