В организме человека вырабатывается гормон верности

Вазопрессин помогает в улучшении эмоциональной связи между партнерами, а его сочетание с окситоцином имеют противоположное дофамину и эндорфину действие. Так, с течением времени и угасанием чувств между партнерами наоборот растет чувство привязанности и родства. Ранее Калмурзина рассказывала и о других физиологических деталях, влияющих на отношения между влюбленными.