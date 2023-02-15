В организме человека вырабатывается гормон верности

Эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Анастасия Калмурзина сообщила о чрезвычайно важной роли гормона вазопрессина в регулировании романтических отношений. Главная его роль заключается в сохранении верности мужчин.
Этот гормон имеет много схожего с окситоцином, который регулирует привязанность к другому человеку, передает «Газета.Ru».
Вазопрессин помогает в улучшении эмоциональной связи между партнерами, а его сочетание с окситоцином имеют противоположное дофамину и эндорфину действие. Так, с течением времени и угасанием чувств между партнерами наоборот растет чувство привязанности и родства. Ранее Калмурзина рассказывала и о других физиологических деталях, влияющих на отношения между влюбленными.