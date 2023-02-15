Депутат бундестага назвала отказ Европы от расследования терактов на «СП» апогеем бессилия

Нежелание расследовать теракты на российских «Северных потоках» является апогеем бессилия стран Европы. Об этом заявила депутат бундестага Севима Дагделена.
Американский журналист Сеймур Херш до этого сообщил, что трубопроводы заминировали водолазы из США, а взорвали норвежцы, передает Радио Sputnik.
В беседе с Global Times Дагделена отметила, что Германия вместе с другими европейскими странами в ситуации с «Северными потоками» ведут себя как вассалы США.
«Кульминацией бессилия Европы и ее феодальных отношений с США стал отказ расследовать террористическую диверсию на российско-германских газопроводах "Северный поток"», — подчеркнула немецкий депутат.
Ранее сообщалось, что Херш назвал подрыв российских газопроводов «изумительной глупостью» Вашингтона.