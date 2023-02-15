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Жителям Тюменской области будут выдавать субсидии на развитие туризма

Общество
Жителям Тюменской области будут выдавать субсидии на развитие туризма

Прием заявлений на получение субсидий для развития туризма в Тюменской области стартовал 15 февраля. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Как пишет tmn.aif.ru, деньги будут выделять на проекты по разработке электронных путеводителей, кемпингов, национальных турмаршрутов и пляжей. Общая сумма выделенных на это средств составит 134 057 950 рублей. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 15 марта. Победителей назовут 17 марта, рассказали в администрации региона.

По словам главы регионального департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой, чем больше в области интересных туристических предложений, тем она популярнее для путешествий. Поэтому, при разработке свежих инициатив следует применять нестандартные, креативные подходы, добавила чиновница.
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