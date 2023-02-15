Жителям Тюменской области будут выдавать субсидии на развитие туризма

Как пишет tmn.aif.ru, деньги будут выделять на проекты по разработке электронных путеводителей, кемпингов, национальных турмаршрутов и пляжей. Общая сумма выделенных на это средств составит 134 057 950 рублей. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 15 марта. Победителей назовут 17 марта, рассказали в администрации региона.