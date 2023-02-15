Бензин в Челябинской области оказался одним из самых дешевых в России

Согласно анализу, проведенному специалистами Контрольно-счетной палаты Челябинской области, по этому показателю регион уступил только Ямало-Ненецкому автономному округу, сообщает сетевое издание «ЧелябинскСегодня». Там средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 41,18 рубля за литр, а в Челябинской области — 43,53 рубля за литр. Следом идет Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где топливо марки АИ-92 продают по 44,58 рубля за литр.