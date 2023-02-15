Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полиция обнаружила склад с наркотиками на 150 млн рублей в Подмосковье

Происшествия
Полиция обнаружила склад с наркотиками на 150 млн рублей в Подмосковье

Сотрудники полиции обнаружили в Подмосковье склад с крупной партией наркотиков. Основная часть запрещенных веществ была спрятана в детских кроватках, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Оперативники изъяли пять килограммов гашиша и более 50 килограммов героина. На «черном рынке» стоимость наркотиков может составлять 150 миллионов рублей.

Ранее под Новосибирском силовики задержали подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. У него в машине нашли три килограмма наркотиков.
подмосковье наркотики склад
Военкоры ФАН
Лучшие в аду