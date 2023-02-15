Найдены свидетельства мозговой активности тибетских монахов после смерти

Монах тибетского монастыря Ганден Джангце Лобсанг Церинга умер 5 мая 2020 года. При этом его тело не разлагалось более месяца. Прибывшие в Ганден Джангце ученые пришли к выводу, что мозг умершего сохраняет слабую активность. Однако других монахов это не удивило. Некоторые монахи «спят» в таком положении тысячелетиями. Буддисты считают, что это возможно за счет медитации перед смертью.