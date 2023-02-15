Найдены свидетельства мозговой активности тибетских монахов после смерти

Ученые регулярно фиксируют случаи, когда тела монахов не разлагаются по несколько месяцев. Этот феномен крайне сложно объяснить.
Монах тибетского монастыря Ганден Джангце Лобсанг Церинга умер 5 мая 2020 года. При этом его тело не разлагалось более месяца. Прибывшие в Ганден Джангце ученые пришли к выводу, что мозг умершего сохраняет слабую активность. Однако других монахов это не удивило. Некоторые монахи «спят» в таком положении тысячелетиями. Буддисты считают, что это возможно за счет медитации перед смертью.
Российские ученые одними из первых стали изучать этот феномен, отмечает РИА Новости. Они установили, что во время глубокой медитации человеческий организм меньше реагирует на раздражители. Тело умершего выглядит так, будто он «уснул».
«Нормальный человек, когда входит в комнату с покойником, испытывает некую отстраненность и даже страх. Ничего этого при тукдаме нет. Наоборот — возникает ощущение спокойствия», — отметил директор Института мозга РАН академик Святослав Медведев.
Пока исследователи не пришли к единому мнению, почему монахи «спят» по 1000 лет. Не исключено, что под влиянием медитации при смерти выделяются вещества, которые защищают клетки от разложения.