В Казахстане предложили финансовую помощь детям, предоставляемую до 18 лет

По задумке сумма будет выплачиваться гражданам по достижении 18 лет, после чего деньги могут тратиться на оплату образовательных услуг или же на покупку жилья. Также законопроект поможет сократить отток населения из страны. В случае отъезда ребенка и смены гражданства до совершеннолетия начисленные на счет средства будут перераспределяться в пользу других граждан. Законопроект всё ещё находится в разработке, дата запуска программы не называется.