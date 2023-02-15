В Казахстане предложили финансовую помощь детям, предоставляемую до 18 лет

О разработке соответствующего законопроекта сообщают казахские СМИ.
Предложение выдвинул Минфин Республики Казахстан. Авторы законопроекта предложили открывать счета при рождении ребёнка, после чего ежегодно зачислять на них по 150$ США.
По задумке сумма будет выплачиваться гражданам по достижении 18 лет, после чего деньги могут тратиться на оплату образовательных услуг или же на покупку жилья. Также законопроект поможет сократить отток населения из страны. В случае отъезда ребенка и смены гражданства до совершеннолетия начисленные на счет средства будут перераспределяться в пользу других граждан. Законопроект всё ещё находится в разработке, дата запуска программы не называется.
Ранее в России Министерство финансов объявило об увеличении материнского капитала до 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи на второго.