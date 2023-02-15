Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Лекорню сообщил о планах Франции нарастить выпуск боеприпасов для Украины

Армия
Лекорню сообщил о планах Франции нарастить выпуск боеприпасов для Украины

Французские власти предпринимают большие усилия для значительного наращивания выпуска артиллерийских и других боеприпасов для нужд ВСУ. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Он отметил, что Париж также озабочен увеличением объемов производства боеприпасов для собственной армии, этот вопрос обсуждается с руководством оружейных компаний MBDA и NEXER. Французское правительство собирается продолжать военную поддержку киевского режима и при этом не снижать уровень боеготовности своих вооруженных сил, подчеркнул Себастьян Лекорню.

Ранее во Франции признали огромные финансовые потери из-за помощи Украине, об этом информировал телеканал «360».
военная помощь украине Себастьян Лекорню франция выпуск боеприпасов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду