Еврокомиссия предлагает обложить санкциями Россию и Иран

В Еврокомиссии планируют запретить ввоз технологий и составляющих для них в Россию, чтобы создать искусственный дефицит дронов и вертолетов в стране.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости санкций касательно ввоза электронных компонентов для дронов, ракет и вертолетов в Россию. По ее словам, дополнительные санкции должны обеспечить преимущество Украине.
Также предлагается ввести ряд санкций против Ирана, который является дружественной России страной. В число санкций против Ирана и России входит ограничение в 11 млрд евро.
Ранее Иран попал в конфликт с дронами, когда неопознанные объекты атаковали здания военно-промышленного комплекса. Раздавшиеся на территории военной базы взрывы привлекли внимание общественности к проблеме дронов в Иране.