В башкирском селе Килеево пенсионер выращивал чеснок на закопанном трупе женщины

В Башкирии правоохранители раскрыли убийство женщины. В преступлении подозревается ранее судимый пенсионер, рассказали в республиканских СУ СКР и МВД.
Преступление было совершено в селе Килеево. В мае 2019 года пожилой фигурант пригласил домой односельчанина и 58-летнюю потерпевшую. Гость уснул после большой дозы спиртного, а между хозяином и его знакомой произошла ссора.
Мужчина схватил нож и расправился с оппоненткой. Фигурант разбудил гостя и попросил помочь закопать тело жертвы. В дальнейшем злоумышленник сделал там грядку, которую засаживал чесноком.