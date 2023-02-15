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В башкирском селе Килеево пенсионер выращивал чеснок на закопанном трупе женщины

Происшествия
В башкирском селе Килеево пенсионер выращивал чеснок на закопанном трупе женщины

В Башкирии правоохранители раскрыли убийство женщины. В преступлении подозревается ранее судимый пенсионер, рассказали в республиканских СУ СКР и МВД.

Преступление было совершено в селе Килеево. В мае 2019 года пожилой фигурант пригласил домой односельчанина и 58-летнюю потерпевшую. Гость уснул после большой дозы спиртного, а между хозяином и его знакомой произошла ссора.

Мужчина схватил нож и расправился с оппоненткой. Фигурант разбудил гостя и попросил помочь закопать тело жертвы. В дальнейшем злоумышленник сделал там грядку, которую засаживал чесноком.
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