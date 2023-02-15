Ясновидящая Янко назвала удар молнии в статую Христа предвестником катастроф

Молния, ударившая в статую Христа в Рио-де-Жанейро, предупредила людей о скорых катастрофах, заявила ясновидящая Галина Янко.
Земля отвечает на разрушительные действия людей различными катаклизмами. Гадалка уверена, что недавнее происшествие в Бразилии — дело рук Сатаны.
«Перед тем как ударила молния, над статуей Христа пролетала стая воронов, это знак того, что людям нужно молиться, угомониться и договориться. Сейчас происходит третье пришествие Иисуса Христа», — отметила Янко.
Она считает, что Иисус Христос разгневался на людей за несправедливость, которую те творят на Земле. Чтобы предотвратить катастрофы, человечеству необходимо остановиться и признать свои ошибки. В противном случае бед не избежать.
«Земля нас накажет», — заверила ясновидящая.
Статуя Христа в Рио-де-Жанейро регулярно ловит удары молнии. Ежегодно в монумент попадает до шести разрядов. Местным властям даже пришлось установить у памятника громоотводы.
Удар молнии в голову статуи, расположенной на высоте 700 метров, накануне запечатлел бразильский фотограф Фернандо Брага. Примечательно, что это произошло через несколько дней после разрушительного землетрясения в Турции.