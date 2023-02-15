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Первую партию велосипедов «Кама» раскупили до поступления в продажу

Экономика
Первую партию велосипедов «Кама» раскупили до поступления в продажу

Ведущий инженер-конструктор компании «Форвард» Сергей Андреев оценил популярность отечественных велосипедов.

По словам Андреева, завод намерен наращивать темпы и объемы производства знаменитых еще с советских времен складных велосипедов «Кама». Дело в том, что недавно выпущенная после возобновления производства первая партия велосипедов в количестве трех тысяч единиц, уже раскуплена, сообщает vetta.tv.

Примечательно, что это произошло даже до поступления велосипедов в розничную продажу. С учетом ажиотажного спроса на «Камы» со стороны пользователей маркетплейсов завод планирует выпустить дополнительную партию в количестве 10 тысяч велосипедов.
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