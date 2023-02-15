Первую партию велосипедов «Кама» раскупили до поступления в продажу

По словам Андреева, завод намерен наращивать темпы и объемы производства знаменитых еще с советских времен складных велосипедов «Кама». Дело в том, что недавно выпущенная после возобновления производства первая партия велосипедов в количестве трех тысяч единиц, уже раскуплена, сообщает vetta.tv.