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Путин заявил о необходимости соблюдении требований пожарной безопасности

Политика
Путин заявил о необходимости соблюдении требований пожарной безопасности

Президент России Владимир Путин в обращении к МЧС призвал следить за соблюдением всех требований пожарной безопасности.

На расширенном заседании коллегии МЧС в режиме видеоконференции Владимир Путин, в связи с постепенным снятием надзора за малыми и средними предприятиями, заявил о необходимости «строжайшей ответственности» за пожарную безопасность.

Президент на сайте Кремля отмечает, что прошлый год для МЧС выдался непростым. Велась активная борьба с техногенными пожарами. Исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян доложил президенту о сокращении пожаров на 11 процентов.Как отметил Президент, что актуальной задачей по-прежнему остается предупреждение техногенных пожаров.

«У нас сегодня два вопроса: один связан с развитием инфраструктуры… но это второй вопрос, а первый касается мер по повышению пожарной безопасности, снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период», — сказал президент России
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