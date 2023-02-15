Путин заявил о необходимости соблюдении требований пожарной безопасности

Президент России Владимир Путин в обращении к МЧС призвал следить за соблюдением всех требований пожарной безопасности.
На расширенном заседании коллегии МЧС в режиме видеоконференции Владимир Путин, в связи с постепенным снятием надзора за малыми и средними предприятиями, заявил о необходимости «строжайшей ответственности» за пожарную безопасность.
Президент на сайте Кремля отмечает, что прошлый год для МЧС выдался непростым. Велась активная борьба с техногенными пожарами. Исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян доложил президенту о сокращении пожаров на 11 процентов.Как отметил Президент, что актуальной задачей по-прежнему остается предупреждение техногенных пожаров.
«У нас сегодня два вопроса: один связан с развитием инфраструктуры… но это второй вопрос, а первый касается мер по повышению пожарной безопасности, снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период», — сказал президент России