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В Петербурге освободившийся по УДО рецидивист совратил 13-летнюю школьницу

Происшествия
В Петербурге освободившийся по УДО рецидивист совратил 13-летнюю школьницу

В Петербурге правоохранители задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в совращении семиклассницы. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 78.ru.

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что фигурант на протяжении нескольких месяцев вступал в интимную близость с ее 13-летней дочерью. Встречи проходили в квартире злоумышленника на Сестрорецкой улице.

Гражданина задержали. Выяснилось, что он был судим за половые сношения с несовершеннолетней, однако впоследствии освобожден по УДО. Помимо этого, привлекался к уголовной ответственности за кражи.
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