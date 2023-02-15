В Петербурге освободившийся по УДО рецидивист совратил 13-летнюю школьницу

В Петербурге правоохранители задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в совращении семиклассницы. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 78.ru.
В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что фигурант на протяжении нескольких месяцев вступал в интимную близость с ее 13-летней дочерью. Встречи проходили в квартире злоумышленника на Сестрорецкой улице.
Гражданина задержали. Выяснилось, что он был судим за половые сношения с несовершеннолетней, однако впоследствии освобожден по УДО. Помимо этого, привлекался к уголовной ответственности за кражи.